Incêndio em Marvão combatido por mais de 150 operacionais

O incêndio que deflagrou na terça-feira numa zona de mato em Marvão (Portalegre) teve esta quarta-feira à tarde uma reativação e, cerca das 21h00, 80% do fogo estava dominado em território português, disse fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o fogo tem uma frente ativa e que "a cabeça do incêndio já está em território espanhol, na zona de Valência de Alcántara".

Segundo a mesma fonte, o fogo estava a ser combatido, pelas 21h00, por 170 operacionais, apoiados por 48 veículos, tendo estado também no combate às chamas 15 meios aéreos (nove portugueses e seis espanhóis), cinco helicópteros e 10 aviões.

A fonte do CDOS referiu ainda que as dificuldades surgidas no combate ao fogo estão relacionadas com os acessos, devido aos terrenos rochosos e com mato, e ao vento que se fez sentir durante a tarde.

O alerta para a reativação, de acordo com o CDOS, foi dado "ao início da tarde" desta quarta-feira, estando as chamas a consumir uma área de mato na freguesia de Santo António das Areias, no concelho de Marvão, distrito de Portalegre, sem registo de feridos e de habitações em risco.

O incêndio tinha sido dado como dominado às 20:10 de terça-feira, quase quatro horas depois do alerta inicial, pelas 16:25.