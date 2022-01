Incêndio em mato dificulta trabalho dos bombeiros em Viana do Castelo

Um incêndio em mato deflagrou no Monte da Agrieira, na freguesia de Outeiro, Viana do Castelo.O alerta foi dado às 17h03 da tarde deste domingo e os bombeiros sapadores de Viana do Castelo, com o apoio dos Bombeiros Voluntários da cidade, dos Bombeiros voluntários de Vila Praia de Âncora e de duas equipas de sapadores florestais, foram encaminhados para o local.As chamas localizam-se no cimo de um monte, numa zona de difícil acesso. Não existem habitações em risco.Ao, os bombeiros referem que é muito provável que o fogo se extingue durante a noite "devido ao frio que se faz sentir na zona" .Durante a tarde de domingo foram 5 os incêndios que deflagraram na mesma área geográfica.Esta é uma altura de tempo quente e seco que levou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) a proibir queimas ou queimadas até terça-feira.