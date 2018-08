Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em moradia deixa família desalojada em Vila Nova de Gaia

Alerta foi dado às 22h55. Uma pessoa ficou ferida.

Uma família ficou desalojada na sequência de um incêndio na moradia onde residiam, durante a noite desta quarta-feira, em Pedroso, em Vila Nova de Gaia, no Porto. Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Gaia, por volta das 23h40 o chefe de operações ainda se encontrava no local a proceder ao rescaldo do fogo, juntamente com a restante equipa de operacionais.



O alerta foi dado por volta das 22h55.