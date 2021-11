Um incêndio deflagrou este domingo, ao final da tarde, numa moradia, na esquina da rua de Diu com a rua Cândida Sá de Albergaria, na Foz, Porto.No local estão 18 operacionais dos Sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses a combater as chamas.O trânsito está condicionado. A PSP está no local.