Incêndio em Oeiras ameaçou várias habitações

Alerta foi dado por volta das 17h00 e as causas do fogo não são conhecidas.

Um incêndio deflagrou na tarde desta sexta-feira na zona de Queijas, Oeiras e ameaçou várias habitações.



O foco de incêndio era pequeno mas acabou por mobilizar várias corporações de bombeiros devido à proximidade com habitações.



O alerta foi dado por volta das 17h00 e as causas do fogo não são conhecidas.



Um meio aéreo foi enviado para o local e o combate durou cerca de uma hora.