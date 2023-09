Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros, na madrugada desta terça-feira, na sequência de um incêndio numa oficina de carros, na rua das Maias, em Bougado, na Trofa, que destruiu pelo menos 15 viaturas e a oficina.



O alerta foi dado às 03h15. No local estiveram os Bombeiros da Trofa, Santo Tirso, Famalicão, Vila do Conde e Leixões.





Ninguém ficou ferido. As causas do fogo estão ainda por apurar.A GNR esteve no local e investiga.