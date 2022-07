Um incêndio destruiu quatro carros de uma oficina, em Oliveira de Azeméis, durante a madrugada de quarta-feira.O alerta foi dado pelas 2h00 da manhã. Os bombeiros foram alertados para um incêndio rural, mas quando chegaram ao local avistaram as viaturas a arder.A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.