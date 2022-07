445 bombeiros e cinco meios aéreos combatem incêndio em Ourém

O incêndio que deflagrou durante a tarde desta quinta-feira, na Freixianda, em Ourém, distrito de Santarém, está a mobilizar quase 500 operacionais, apoiados por 130 viaturas e ainda cinco meios aéreos de várias corporações. As chamas já consumiram cerca de 10 quilómetros de área florestal.O Comandante Distrital do CDOS de Santarém confirmou que se registaram quatro feridos ligeiros, bombeiros que combatiam as chamas e acabaram por sofrer queimaduras.Foram ainda assistidas duas outras pessoas por inalação de fumo e ainda ataques de pânico.O fogo ameaça habitações numa zona de povoamento florestal. Os residentes tentam ajudar os operacionais e já teve de ser retirada de casa uma pessoa de mobilidade reduzida.O rebentamento de uma botija de gás provocou danos numa casa. Um barracão foi também consumido pelas chamas.Segundo o Comandante o incêndio pode entrar em fase de rescaldo ainda esta manhã. No entanto, devido à agressividade das condições meteorológicas, com rajadas de vento e temperaturas que podem chegar aos 40ºC, podem dar-se alguns reacendimentos.