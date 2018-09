Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Ourém mobiliza dois meios aéreos

Fogo deflagrou numa zona de floresta e já se encontra em resolução.

15:00

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira, às 13h36, numa zona de floresta na localidade de Lavradio, em Ourém, no distrito de Santarém.



No local estiveram 131 bombeiros, 32 veículos e dois meios aéreos que se encontram agora a terminar os trabalhos uma vez que o incêndio já está em fase de resolução.



De acordo com o CDOS de Santarém, o fogo não colocou nem pessoas nem habitações em perigo e foi resolvido uma hora depois, às 14h40.