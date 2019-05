Incêndio em pizzaria em Vila do Conde. Prédio foi evacuado

Um incêndio deflagrou durante a noite desta sexta-feira numa pizzaria na Praça da República, em Vila do Conde. O prédio foi evacuado e uma pessoa ficou ferida por inalação de fumo.O alerta foi dado por volta da 00h30.Foram mobilizados para o local 19 operacionais apoiados por duas viaturas.No local, a PSP e os bombeiros apuraram que o fogo teve no forno da pizzaria tendo, depois, alastrado para as condutas de exaustão do prédio.O fogo, que foi dominado às 02h01, alastrou-se para um hostel localizado na parte superior do prédio.Os dois espaços vão continuar a funcionar com normalidade.