Um incêndio deflagrou durante a tarde deste sábado numa zona de mato em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.O alerta foi dado às 15h55.Segundo apurou ojunto do CDOS de Viana do Castelo, no combate às chamas estão 16 bombeiros, apoiados por três viaturas e ainda dois aviões Alfa.