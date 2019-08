Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde num povoamento florestal em Vialonga, Vila Franca de Xira.Segundo fonte oficial do CDOS de Lisboa, este fogo lavra com duas frentes ativas mas está confinado à zona de floresta.Até ao momento, não há registo de feridos nem habitações em risco.O alerta foi dado às 18h36.Encontram-se no local no combate às chamas 150 operacionais, apoiados por 41 viaturas e dois meios aéreos.