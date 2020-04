Incêndio em prédio de Barcelos obriga 20 moradores a ser retirados pelos bombeiros 

Vinte moradores de um edifício de sete andares em arcozelo, Barcelos, tiveram que ser retirados das casas pelos bombeiros devido a um incêndio na caixa do elevador.



O alerta foi dado às 18h25 pelos moradores, que começaram a sentir o forte cheiro a fumo no edifício. Rapidamente os espaços comuns do prédio se encheram de fumo, levando os moradores a pedirem socorro nas varandas.







Não há registo de vítimas.



