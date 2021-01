Incêndio em prédio de Braga deixa família desalojada e fere três pessoas

Uma família, com duas crianças, ficou desalojada devido a um incêndio que começou no apartamento onde residia, na madrugada desta segunda-feira, na rua Fonte do Mundo, em S. Vicente, Braga. Três pessoas foram assistidas no hospital devido à inalação de fumo.



"Quando abri a porta, quase caí para trás com o fumo todo a entrar. Foram os bombeiros que me levaram para fora", contou ao CM Virgínia Pinto, depois de ter alta hospitalar. O fogo terá começado numa lareira. Os moradores forma retirados com uma autoescada.

Ver comentários