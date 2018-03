Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em prédio de Coimbra assusta moradores

Segundo piso da habitação foi consumido pelas chamas.

17:48

Um incêndio num prédio lançou o alerta na Rua Adolfo Loureiro, em Coimbra. As chamas deflagraram no segundo piso e para o local foram mobilizados 13 bombeiros sapadores apoiados por cinco viaturas.



O alerta foi dado às 16h49. O CM sabe que às 17h45 o incêndio foi dado como extinto.



No local esteve ainda uma ambulância do INEM e a PSP.