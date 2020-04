Incêndio em prédio deixa dois desalojados em Almada

Um incêndio num apartamento deixou duas pessoas desalojada esta tarde, em Almada. O fogo deflagrou pelas 15h45, no segundo andar de um prédio da rua Bento Borges, no Feijó. As chamas alastraram-se a outro apartamento e à cobertura do edifício, que ficaram totalmente destruídos pelas chamas.



A dimensão do incêndio obrigou a mobilizar 24 operacionais dos bombeiros de Cacilhas, PSP e Serviço Municipal de Proteçao Civil.

Os dois moradores dos apartamentos afetados ficaram desalojados. Um vai ficar em casa de familiares, o outro será realojado pelos serviços da autarquia que estiveram no local a prestar o apoio necessário.

Desconhece-se para já a origem do incêndio, cujas causas serão investigadas pela Polícia Judiciária.