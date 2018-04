Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um ferido em incêndio de prédio em Vila Nova de Gaia

Bombeiros removeram alguns moradores das habitações.

12:19

Um incêndio num prédio em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia. Há um ferido a registar.



A vitima estava dentro da habitação do 4º andar quando as chamas deflagraram na cozinha. O apartamento ficou destruído.



O alerta foi dado às 10h30 e os Bombeiros Sapadores de Gaia ainda estão no local.



Os bombeiros evacuaram alguns moradores devido ao intenso fumo no prédio.







Em atualização