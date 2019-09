Incêndio em prédio fere três pessoas

Três pessoas sofreram intoxicação por fumo num incêndio, ontem de madrugada, em Santa Iria de Azoia, Loures.As chamas tiveram início num apartamento no 1º andar, obrigando a retirar todos os moradores do prédio de quatro pisos.O dono da casa onde tiveram início as chamas ficou desalojado (fica com familiares) e foi levado para o Hospital de Santa Maria. A PJ investiga.