Edifício estava devoluto mas vizinhos tiveram de ser levados do local.

12:09

Um incêndio num prédio devoluto no centro de Coimbra, este sábado, levou à retirada de 20 pessoas que habitam os prédios vizinhos, apurou a CMTV.

O fogo deflagrou na zona histórica na baixa da cidade pelas 6h30 da madrugada, com o edifício a ser tomado rapidamente pelas chamas.



Devido ao risco para as habitações vizinhas e o vasto fumo, duas dezenas de pessoas foram levadas do local.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas.



Os técnicos da PJ estiveram no local.