Incêndio em prédio obriga à retirada de 60 pessoas em Matosinhos

Um incêndio num quarto andar de um prédio em São Mamede, Matosinhos, obrigou à retirada de 60 pessoas.O alerta foi dado às 6h26.As chamas deflagram num anexo, localizado no quarto andar, que se propagou depois à habitação.No local, a combater as chamas, estiveram 30 operacionais das coorporações de São Mamede, de Leça do Balio e de Matosinhos.Por uma questão de precaução, foram retiradas 60 pessoas do prédio onde decorria o incêndio, bem como dos prédios vizinhos. Os moradores esperaram cerca de uma hora na rua.Não há feridos a registar, apenas danos na habitação onde as chamas deflagraram.