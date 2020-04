Um incêndio deflagrou esta terça-feira no quadro elétrico de um prédio localizado na Rua do Jardim à Estrela, em Lisboa, e obrigou à evacuação do mesmo.Segundo o que oconseguiu apurar, as chamas terão deflagrado devido a um curto circuito.Não há registo de feridos, no entanto o prédio de dois andares foi evacuado por uma questão de precaução devido ao fumo.O alerta chegou aos Bombeiros Sapadores de Lisboa às 06h37. Foram mobilizados 20 operacionais apoiados por seis viaturas.