Um incêndio no quarto de uma habitação em Foros de Lagoiços, no Couço, concelho de Coruche, deixou esta segunda-feira desalojada uma família de quatro elementos, que será albergada por familiares até que a sua casa reúna novamente as devidas condições. A divisão em causa foi totalmente destruída pelas chamas.









O fogo, que teve início às 12h23, foi prontamente combatido pelos vizinhos e, à chegada dos bombeiros, já se encontrava extinto. Uma das moradoras recebeu assistência devido à ansiedade. Os restantes elementos da família escaparam ilesos.