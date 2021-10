Um incêndio na Quinta de Quires, em Vilar do Pinheiro, na Maia, destruiu os anexos transformados em escritórios da propriedade.



O alerta para a ocorrência foi dado às 16h05 e os Bombeiros de Moreira da Maia, com o apoio dos Bombeiros de Vila do Conde, foram encaminhados para o local.





O fogo foi rapidamente controlado, encontrando-se já em fase de rescaldo. O incêndio nesta quinta agrícola não provocou nenhum ferido.

Ao CM, os bombeiros referiram que as causas deste incêndio ainda não foram apuradas.