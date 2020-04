Incêndio em rés-do-chão obriga à retirada de moradores de prédio em Lisboa

Um foco de incêndio deflagrou pelas 12h23 deste sábado, no rés-do-chão de um prédio da rua Luís Monteiro,em Lisboa.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, que combate as chamas com 20 operacionais e seis viaturas, disse ao CM que todos os moradores do prédio (cerca de uma dezena) foram retirados devido ao intenso fumo que se acumulou na caixa de escadas do imóvel.

A mesma fonte não consegue, para já, dizer se há feridos ou moradores desalojados.