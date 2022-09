Incêndio em restaurante de Massamá leva à evacuação de prédio de seis andares

Um incêndio deflagrou pelas 00h25 desta quinta-feira num restaurante indiano de Massamá, em Queluz. As chamas levaram, por precaução, os bombeiros de Queluz a evacuar o prédio de seis andares onde se situa o estabelecimento comercial.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que as chamas deflagraram na cozinha do restaurante.

De imediato foi mobilizado um dispositivo dos bombeiros de Queluz. A PSP local criou um perímetro de segurança para que se desse início ao combate às chamas.

Os moradores do prédio foram retirados das suas casas, devido à intensa acumulação de fumo no exterior e interior do imóvel.

O incêndio foi dado como extinto pela 01h50, hora a partir da qual os moradores puderam regressar às suas casas.

Não há registo de feridos.