Um incêndio fez este sábado três feridos ligeiros no restaurante "O Frangueiro" em Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim.Ao que oconseguiu apurar, as chamas deflagraram numa conduta do edifício pelas 19h40.Dois funcionários e o proprietários do estabelecimento foram assistidos por inalação de fumos e encaminhados para o Hospital da Póvoa.Quando os bombeiros chegaram ao local, já ninguém se encontrava dentro do restaurante.