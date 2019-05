Um incêndio no exterior de uma serração de madeira, na aldeia de Pega, Guarda, destruiu esta segunda-feira um veículo pesado de mercadorias e matéria-prima, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.Segundo o CDOS, o incêndio foi declarado pelas 00h09 e considerado extinto pelas 05h30.Estiveram no local 44 homens e 16 veículos dos Bombeiros Voluntários de Guarda, Sabugal, Soito, Gonçalo e Trancoso, do Serviço Municipal de Proteção Civil da Guarda e da GNR.