Incêndio em stand atinge quatro carros

Fogo deflagrou às 05h16 da madrugada desta quarta-feira em anexo do stand Auto Rodinhas.

Por Ana Palma | 08:35

Quatro viaturas arderam num incêndio que deflagrou durante a madrugada desta quarta-feira num anexo do stand Auto Rodinhas, em S. Lourenço, Almancil, no concelho de Loulé.



O alerta para as chamas foi dado pelas 05h16. Das quatro viaturas afetadas, "três pertenciam a clientes" do estabelecimento, revelou ao CM Helder Cabrita, dono do stand, segundo o qual "os prejuízos ascendem a aproximadamente 50 mil euros".



Um dos carros, que se encontrava no exterior do anexo, sofreu apenas alguns danos, mas os que se encontravam dentro da estrutura arderam por completo. O próprio anexo ficou totalmente destruído. As paredes ficaram reduzidas a escombros e a cobertura metálica colapsou.



Ontem ao final da manhã, quando o CM esteve no local, ainda saía bastante fumo dos destroços do anexo, que ameaçavam ruir. O fogo alastrou ainda ao mato e a algumas árvores existentes na zona. O empresário diz que o incêndio "teve origem num cabo elétrico da EDP que estava ligado ao anexo".



O fogo foi combatido por 21 operacionais dos Bombeiros Municipais de Loulé, Sapadores de Faro e Voluntários de Albufeira, apoiados por cinco veículos. O combate prolongou-se por cerca de hora e meia.



A GNR esteve no local, bem como agentes da Polícia Judiciária de Faro, que estão a investigar as causas do incêndio. O CM apurou, contudo, que tudo leva a crer que o fogo tenha efetivamente tido origem no referido cabo elétrico.