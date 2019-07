Incêndio em viatura corta túnel do Marão

O túnel do Marão, esteve cortado entre as 17h00 e as 17h45 desta tarde no sentido Vila Real Amarante após uma viatura ligeira ter começado a arder junto à galeria sul, ao quilómetro 74.7 da A4 no interior do túnel.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, Orlando Alves, "o alerta para o incêndio foi dado às 16h56 e a equipa permanente de vigilância do túnel dirigiu-se imediatamente para o local fazendo com que o incêndio fosse rapidamente extinto".

Deste incêndio não resultaram feridos, há apenas danos a lamentar na viatura que ficou parcialmente destruída e o constrangimento para os condutores que durante 45 minutos não puderam passar no túnel no sentido Vila Real - Amarante.



No local estiveram 22 operacionais apoiados por sete viaturas.