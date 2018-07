Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em vivenda faz quatro desalojados na Aroeira

No local esteve a equipa dos Bombeiros de Cacilhas e a GNR.

16:44

Um incêndio numa vivenda deixou quatro pessoas desalojadas esta terça-feira, na Aroeira, em Almada.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, o fogo teve inicio no segundo andar da propriedade, propagando-se para a cobertura.



Depois do sucedido, a habitação ficou parcialmente destruída, e por isso sem condições para habitação, levando ao desalojamento dos quatro moradores. Segundo a mesma fonte, a situação vai ser resolvida pela seguradora.



O alerta foi dado às 11h41 e no local esteve a equipa de Bombeiros de Cacilhas, assim como a GNR e a Proteção Civil.