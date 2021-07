Um incêndio florestal está a cerca a localidade de Casaínhos, na freguesia de Fanhõe,s concelho de Loures, na tarde desta quinta-feira.





O alerta foi dado pelas 16h28 e já levou à mobilização de 114 operacionais, apoiados por 33 viaturas e três meios aéreos. De acordo com o Centro Nacional de Operações de Socorro o fogo deflagrou numa zona de mato e eucaliptal e não está a ameaçar casas.No entanto, de acordo com vídeo de populares as chamas estiveram próximas de habitações.