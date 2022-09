Um incêndio deflagrou, na tarde deste sábado, em zona de mato, em Santo António da Charneca, no Barreiro. No local já se encontra um helicóptero a efetuar descargas.Segundo apurou o, na zona do fogo já se encontram os Bombeiros do Barreiro e a GNR, num total de 91 operacionais, apoiados por 16 veículos e um helicóptero.Em atualização.