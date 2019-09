Incêndio em zona de mato perto da Inapal Plásticos em Palmela mobiliza um meio aéreo

Um incêndio numa zona de mato na Quinta do Anjo, perto da empresa Inatel Plásticos, em Palmela, mobilizou esta segunda-feira mais de 20 operacionais, seis carros de apoio e um meio aéreo.De acordo com o CDOS de Setúbal, o incêndio foi dominado em menos de 20 minutos após a hora do alerta.O alerta foi dado às 15h41.