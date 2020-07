Incêndio em Avis combatido por mais de 200 bombeiros e nove meios aéreos

Um incêndio florestal deflagrou esta terça-feira à tarde no concelho de Avis, distrito de Portalegre, e "está a progredir com intensidade" em duas frentes, disse à agência Lusa o comandante operacional distrital, Rui Conchinha.

O vento que "sopra com alguma intensidade" na zona está, segundo o responsável, a dificultar as operações de combate, que mobilizavam às 19h00 um total de 248operacionais, com o apoio de 70 viaturas e 9 meios aéreos.

Segundo o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, as chamas estão a devastar uma zona de povoamento florestal, incluindo pinhal e eucaliptal.

O alerta foi dado às 14h41, com o fogo a começar na zona de Montes Juntos, na freguesia de Aldeia Velha, localizada entre as barragens do Maranhão e Montargil.