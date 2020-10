Dois bombeiros, das corporações do Montijo e do Barreiro, ficaram esta quinta-feira feridos no combate a um fogo que destruiu a empresa ‘Vestan’, que trata óleos alimentares usados.





CM Nuno Silva, 2º comandante dos Bombeiros do Montijo. As chamas na empresa deflagraram pela 01h00 e só foram extintas pelas 04h30. Um dispositivo de 70 bombeiros, apoiados por 20 viaturas, combateu o fogo. “Procurámos evitar danos ambientais”, explicou Nuno Canta, presidente da Câmara do Montijo.



