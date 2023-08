Um incêndio florestal assustou os moradores e Oliveira do Douro, em Gaia. As chamas aproximaram-se de forma perigosa das casas, principalmente na zona da travessa dona Maria da Costa basto, no lugar da herdade. No entanto, a rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas para as habitações.



Cerca de duas horas depois, todo o perímetro de área ardida já estava em consolidação de rescaldo. Foram mobilizados 22 operacionais apoiados por cinco viaturas.