Um incêndio em sobrantes, na Feira, está a ser combatido por cerca de 60 operacionais, apoiados por 20 viaturas e um meio aéreo. As chamas propagaram-se para uma zona de floresta.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Lourosa, para um incêndio florestal, na zona industrial do Casalinho.A GNR está no local em apoio às operações de combate às chamas.