Um fogo florestal que deflagrou pelas 16h45 na zona da Marateca está a cortar a circulação no IC1.



De acordo com o comando sub-regional da Península de Setúbal, não há casas ameaçadas, mas a circulação naquela via teve de ser cortada para seguranças dos automobilistas e para permitir as operações de combate.





Pelas 17h30 estavam 84 operacionais e dois meios aéreos mobilizados neste teatro de operações.