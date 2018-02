Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva não trava chamas junto à A28 em Caminha

Incêndio em Caminha mobilizou dezenas de bombeiros. Fogo foi captado em vídeo.

27.02.18

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde perto da A28, em Arga de São João, Caminha.



Segundo apurou o CM junto dos Bombeiros locais, o alerta foi dado perto das 15h30 e estiveram no local 39 operacionais, auxiliados por onze viaturas.



Acabou por ser extinto já depois das 21h15.



"O incêndio durou mais tempo que o normal, em especial nesta altura do ano, mas ocorreu numa zona que não causou problemas e não houve população em perigo. O incêndio já foi dado como extinto", disse fonte da ANPC.



Ao que tudo indica, tratar-se-à de uma queimada descontrolada, que acabou por progredir apesar da chuva que se fez sentir nesta zona do distrito de Viana do Castelo.



O incêndio foi captado em vídeo.