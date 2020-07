Incêndio junto a parque de campismo em Vila Flor combatido por mais de 160 bombeiros

Um incêndio está a deflagrar com grande intensidade nas localidades de Arco e Seixo de Manhoses, no concelho de Vila Flor, no distrito de Bragança. No teatro de operações encontram-se 167 operacionais, apoiados por 49 viaturas e cinco meios aéreos.



O fogo, que começou na zona da barragem do Peneireiro e chegou a ser dado como dominado, está a lavrar junto a um parque de campismo e de aldeias do concelho transmontano.



O vento está a dificultar o trabalho dos operacionais. O trânsito encontra-se cortado no local.



O alerta foi dado pelas 14h51.