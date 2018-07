Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio junto a zona habitacional assusta moradores em Sintra

Fogo encontra-se ativo e envolve já 64 homens nas operações de combate.

18:01

Um incêndio junto ao bairro da Cavaleira, em Algueirão-Mem Martins está a assustar os moradores.



O fogo decorre numa zona de mato perto das habitações. De acordo com o CDOS de Lisboa, as habitações não estão em risco, apesar do incêndio se manter ativo.



Nas operações de combate encontram-se 64 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo.