Incêndio junto ao Hospital Garcia de Orta em Almada obriga a criar perímetro de segurança

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa zona de mato no Pragal, em Almada.As chamas consomem uma zona de mato localizada junto ao Hospital Garcia de Orta.Fonte oficial do CDOS de Setúbal disse aoque "não há registo de perigos nem habitações em risco". A mesma fonte referiu ainda que estão "muitos operacionais no local" a combater este incêndio. Foi também montado um "perímetro se segurança" devido à proximidade às habitações e à Unidade Hospitalar.O alerta foi dado às 16h08.Encontram-se no combate às chamas 76 operacionais, apoiados por 19 viaturas e dois meios aéreos.