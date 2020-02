Incêndio lavra em zona de mato na Ponta do Pargo na Madeira

Um incêndio deflagrou cerca das 04h00 da madrugada desta terça-feira, numa zona de mato na Ponta do Pargo, concelho da Calheta, na Madeira.Segundo o que oconseguiu apurar junto do Comandante dos Bombeiros da Calheta, o combate ao fogo (que tem vários focos ativos) tem-se revelado mais complicado devido às altas temperaturas que se fazem sentir naquela localidade, assim como a intensidade do vento.A mesma fonte garante que não há habitações em perigo. Cerca das 11h30, havia mais de 40 operacionais no local e centenas de metros quadrados ardidos.