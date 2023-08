Um incêndio lavra numa zona florestal em Vilarinho do Bairro, Anadia. O alerta foi dado por volta das 14h50 desta sexta-feira.Segundo oapurou junto do Comando Sub-regional de Aveiro, no combate às chamas estão 137 operacionais, apoiados por 39 veículos e três meios aéreos.O fogo chegou a ameaçar um café.Em atualização