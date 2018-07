Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio mata dois homens em Lisboa

Dois sexagenários morrem em casa situada em águas furtadas na rua dos Correeiros. Uma pessoa ficou desalojada.

Por Bernardo Esteves e Miguel Curado | 01:30

Um incêndio que deflagrou ontem, perto das 2 horas da madrugada, nas águas furtadas de um prédio no número 68 da rua dos Correeiros, na Baixa de Lisboa, provocou dois mortos. As vítimas são dois homens com mais de 60 anos.



O alerta foi dado por um agente da PSP às 02h00. Os Sapadores Bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse aos prédios vizinhos e as chamas foram dadas como extintas pelas 03h00. Já nos trabalhos de rescaldo, foram descobertos os cadáveres. Um dos homens era bem conhecido na zona, onde trabalhou como engraxador e vendedor de lotarias. "Chamava-se Eduardo, tinha 68 anos e todos o conheciam aqui.



Andava com uma muleta desde que há alguns meses caiu nas escadas e esteve muito tempo internado no hospital", disse ao CM a comerciante Cristina Martins. Em relação à causa do fogo, a lojista garante que o homem "não fumava". A outra vítima vivia há pouco tempo com Eduardo e não era conhecido na zona.



O incêndio tornou o edifício inabitável e pelo menos um morador no terceiro andar, estrangeiro, ficou desalojado, tendo ontem pedido auxílio aos técnicos da câmara e da Proteção Civil. Também um sapateiro que tinha a loja no edifício ficou impedido de exercer a sua atividade. "Disseram-me que o prédio ia ficar vedado e não se sabe quando podemos voltar . Não sei como vou fazer para continuar a trabalhar", afirmou ao CM Vítor Teles.



No edifício contíguo foram retirados quatro moradores durante o fogo, mas conseguiram regressar.