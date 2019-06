Incêndio mata homem em casa em Vila Nova de Gaia

"Estava a conversar com a minha vizinha e vi muito fumo a sair da casa do Augusto. A preocupação foi logo ligar para os bombeiros."O testemunho é de Paula Gaspar, vizinha de Augusto Correia, conhecido por ‘Neca da Areia’, que, aos 54 anos, perdeu a vida num incêndio que destruiu a sua casa, na avenida Sacadura Cabral, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.O corpo foi levado para autópsia e a Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio de ontem de manhã.O alerta foi dado para os bombeiros, pelas 11h25, quando os vizinhos ficaram alarmados com o fumo que saia do telhado."Liguei à minha senhoria que vive ao lado para ir ver o que se passava. Entretanto passou um bombeiro que ainda tentou entrar na casa para salvar o homem", diz Paula Gaspar.Apesar de ser quase hora de almoço, tudo indica que a vítima estaria a dormir. "Ele era vigilante noturno aqui na obra ao lado. Muito provavelmente estaria a dormir. É uma pena, porque era boa pessoa", disse aooutra vizinha, Joaquina Dias.Os pais de Augusto, que eram antigos proprietários de um restaurante na zona, foram alertados. O pai ainda foi ao local mas, segundo testemunhas, acabou por se sentir mal.Os Bombeiros Voluntários da Aguda e os Sapadores de Gaia chegaram rapidamente ao local, combateram as chamas e acabaram, mais tarde, por encontrar o corpo da vítima, deitado na cama, totalmente carbonizado.Augusto deixa três filhos, todos adultos.