Incêndio mata idosa de 99 anos em Faro

Mulher sofreu queimaduras em 80% do corpo mas pode ter sido vítima de intoxicação.

Um incêndio no quarto, na casa onde morava sozinha, em Bela Salema, perto de Faro, foi esta terça-feira fatal para uma mulher de 99 anos. A idosa sofreu ferimentos em 80% do corpo, acabando por ser encontrada já sem vida.



O alerta surgiu pouco antes das 10h00 de esta terça-feira. Uma familiar que costumava ir diariamente tratar da idosa, já tinha estado na casa, antes de ir tratar da horta junto à habitação. A mulher terá ficado a dormir.



Depois, quando voltou, deparou-se com o quarto em chamas. Ainda as conseguiu apagar, atirando água para cima da mulher, antes de chamar as autoridades.



No entanto, quando chegaram os bombeiros e o INEM, já nada havia a fazer pela vítima e o óbito foi declarado.



A GNR esteve no local e, depois, foi chamada a Polícia Judiciária para fazer peritagens à casa - um imóvel térreo, sem muitas habitações nas proximidades.



No entanto, ao que o CM apurou, não existem quaisquer suspeitas de crime.



Por determinar estão ainda as causas do incêndio bem como o que provocou a morte, que só se saberá após a realização da autópsia - apesar das queimaduras sofridas, a idosa pode ter sido vítima de intoxicação.



A situação gerou grande consternação na zona rural a norte de Faro e entre os familiares da mulher, que se escusaram a prestar declarações à comunicação social.



Ao que foi possível apurar, a idosa tinha um filho, que se encontra a viver na Austrália.