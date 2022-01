Uma mulher de 90 anos morreu num incêndio que deflagrou na casa onde residia, em Marvila, no concelho de Leiria, na noite de quarta-feira.Apenas as paredes exteriores resistiram à violência do incêndio, que deflagrou na casa de Conceição Pires, na Rua do Cruzeiro. Uma casa antiga, com muita madeira, facilmente consumida pelas chamas.