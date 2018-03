Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio mata pombos em Vila do Conde

Causas ainda estão por apurar.

11:46

Um incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã num pombal em Touguinha, Vila do Conde, resultando na morte de dezenas de pombos de competição. O alerta foi dado pelas 07h00.



Segundo os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, as chamas já foram extintas.



No local estiveram 12 bombeiros, uma patrulha da GNR acompanhada de dois elementos, e cinco viaturas.



Até ao momento não é possível confirmar a causa do incêndio nem o número exato de aves mortas.