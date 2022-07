Incêndio mobiliza mais de 300 bombeiros em Sever de Vouga

Foi esta sexta-feira dado como dominado o incêndio florestal que lavrava desde esta quinta-feira em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, adiantou pelas 12h10 que o incêndio, que chegou a passar ao concelho vizinho de Águeda, "foi dado como dominado há minutos".

No local, a combater as chamas estão 316 bombeiros, 100 viaturas e dois meios aéreos.



O incêndio começou a lavrar cerca das 12h21 de quinta-feira em Frágua, na freguesia de Talhadas, com duas frentes ativas.